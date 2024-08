176° Fiera di san Rocco, a Spezzano dal 12 al 16 agosto

Inizia lunedì 12 agosto l’ultra centenaria Fiera di san Rocco che si terrà nelle vie del centro di Spezzano, fino al 16 agosto, festa del patrono della frazione.

Cinque giorni di spettacoli gratuiti, buon cibo, mostre, luna park e mercato e tanto divertimento per tutti.

La 176° edizione della Fiera è organizzata dall’associazione Fiera di San Rocco e Leongatto, con il sostegno del Comune di Fiorano Modenese e di diversi sponsor, e il supporto tecnico di GP Eventi.

Tutte le sere, dal 12 al 16 agosto sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica italiana, preparate sul momento da colorati camioncini oppure le specialità emiliane, proposte dallo stand gastronomico gestito dal gruppo Alpini di Fiorano, di fronte a Casa Corsini.

Nei cinque giorni di festa sarà possibile visitare la mostra di Carla Casolari, sotto i portici di Casa Corsini e la mostra di due e quattro ruote d’epoca, nei pressi di piazza Falcone e Borsellino.

Per il divertimento dei più giovani, dal 9 al 19 agosto ci sarà anche il luna park nel piazzale del bocciodromo (largo Morandi), per questo motivo il mercato settimanale di mercoledì 14 agosto sarà spostato lungo via Mondaini e nel parcheggio davanti all’ingresso del bocciodromo.

Il 15 e il 16 agosto saranno presenti, tutto il giorno, le tradizionali bancarelle lungo via Statale, mentre al Parco di Vittorio l’AIFVS (Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada) allestirà il tappetone stradale, una strada completa di segnali che i bambini e ragazzi potranno percorrere con la bicicletta propria o fornita dallo staff, ricevendo indicazioni e informazioni.

Venerdì 16 agosto, festa di san Rocco, in mattinata verrà celebrata la Santa Messa all’aperto presso l’Oratorio dedicato al Santo, alla presenza delle autorità.

Seguirà la tradizionale sfilata di carri e mezzi agricoli per le via del centro. Per tutto il giorno ci sarà il raduno delle 500 d’epoca, organizzato dal Gruppo Fiat 500 “La Ciliegia” di Marano sul Panaro.

Ci saranno anche gli stand informativi di diverse associazioni di volontariato.

Gli spettacoli serali, tutti gratuiti, si terranno sul palco allestito in piazza Falcone e Borsellino, dalle ore 21.30.

La Fiera sarà inaugurata, lunedì 12 agosto, da “Enrico Benassi Band”, seguirà martedì 13 agosto la serata dedicata al liscio con Rita Gessi e orchestra.

Mercoledì 14 agosto è la volta del concerto del gruppo “Il giardino dei semplici“, mentre giovedì 15 agosto tocca a Luca Zack live show, con Paki dei Nuovi Angeli special guest.

Chiude la Fiera di san Rocco, venerdì 16 agosto, il concerto di Marco Ligabue, con le sue canzoni più belle, quelle del fratello, Luciano Ligabue, e i successi dei più grandi cantautori italiani.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione è prevista la chiusura stradale con divieto di transito (esclusi veicoli dei residenti, mezzi di soccorso e autorizzati dalla Polizia locale) su via Statale dalla rotatoria con via Fratelli Cervi fino all’altezza di via A. Cervi dalle ore 18.00 alle ore 0.30 nei giorni del 12, 13 e 14 agosto, con divieto di sosta e rimozione forzata negli stalli davanti a Casa Corsini.

Nelle giornate del 15 e 16 agosto invece la chiusura stradale e divieto di sosta con rimozione forzata riguarda via Statale dall’intersezione semaforica con via del Molino e via del Canaletto all’intersezione a rotatoria con via del Crociale e chiusura di via Nirano I tronco da via Statale a via Fratelli Rosselli, dalle ore 7.00 alle ore 0.30 del giorno successivo. Divieto di transito e sosta anche in parte di via Mondaini, via Donati, via Di Vittorio e altre vie laterali.

E’ prevista inoltre la chiusura la chiusura stradale con divieto di sosta e rimozione forzata in Largo Morandi (bocciodromo) dalle ore 15.00 del 7 agosto alle ore 14.00 del 20 agosto (montaggio e smontaggio luna park) e per entrambi i lati di via Mondaini e del parcheggio davanti all’ingresso del bocciodromo, tra via Mondaini e via Statale dalle ore 7.00 alle ore 14.00 del 14 agosto per lo svolgimento del mercato settimanale.

Per maggiori informazioni su modifiche alla viabilità, giorni ed orari, consultare il sito del Comune di Fiorano Modenese.