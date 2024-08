Una settimana di balli a Castiglione dei Pepoli

Al via una nuova manifestazione a Castiglione dei Pepoli, da lunedì 12 agosto a domenica 18 agosto: una settimana piena di movimento in attesa della grande Fiera del weekend successivo.

Una nuova idea: una pista da ballo montata in Piazza della Rimembranza e tanti tipi di balli da vivere, dal tango al DJ.

Si parte lunedì 12 con la serata a tema balli caraibici con l’ immancabile Salsa e Bachata, si prosegue martedì 13 con DJ Giotto sulle note della musica anni 70/80/90.

Mercoledì 14 e giovedì 15 il classico evento tanto atteso in Piazza della Libertà: “Pepoli From Ibiza” che farà divertire grandi e piccini.

Venerdì 16 serata ballo anni ’50 con i grandi classici del Boogie Woogie e dello Swing.

Sabato 17 agosto immancabile serata di ballo Liscio da sala e domenica 18 grande serata conclusiva a tema Tango argentino: sarà possibile imparare i primi passi a partire dal tardo pomeriggio per poi proseguire dalle 21.00 con l’inizio della milonga.

Grande novità: durante i pomeriggi ci saranno esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive del paese e durante le serate si svolgeranno spettacoli di varie scuole di ballo.

“Cerchiamo di animare il nostro paese e attirare più persone possibili in attesa del grande evento del prossimo weekend – spiega Greta Burla, Assessore alla comunicazione, associazioni e giovani -. Trasformare il Parco della Rimembranza in una pista da ballo è un idea che ci è piaciuta fin da subito, cercando di coinvolgere le persone di tutte le età e soprattutto variare con i generi musicali. Vi invito a partecipare anche alle dimostrazioni delle associazioni sportive del nostro paese durante i pomeriggi di questa settimana per scoprire la varietà di corsi di sport che abbiamo a disposizione nel nostro comune. Ci sarà poi la grande festa nella suggestiva Piazza della Libertà, Pepoli From Ibiza animerà le serate del 14 e 15 Agosto”.