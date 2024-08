Tractor Pulling: tre vittorie su tre gare per il team sassolese Stars&Stripes

Sabato scorso, 3 agosto, si è svolta la quarta tappa di campionato Italiano di Tractor Pulling a Trecasali (Pr) e nella Categoria Pro Stock, la categoria più difficile di questa disciplina, per le regole che impongono di rimanere ancorati al trattore di serie, ha visto andare in scena la gara perfetta del trattore Sassolese Stars & Stripes.

Dopo un primo tiro di qualifica che sembrava una formalità per il trattore sassolese, mentre gli avversari hanno evidenziato le prime difficoltà su una pista con un grip già molto importante, infatti solo 3 trattori si sono aggiudicati la finale.

La finale in una pista con un grip che solo nelle gare di Europeo di vede, è stata una prova di forza incredibile: dopo il tiro di Black Devil che ha piantato la bandiera a 71 mt, è entrato in pista Stars & Stripes guidato da Mauro Pellegrino che con una partenza perfetta ha portato la bandiera in un altro livello che solo pochi trattori al mondo possono entrare.

Con 95 mt ha vinto la gara vincendo tutte le gare disputate nel 2024 e facendo un passo importante per il 4 titolo italiano consecutivo davanti a oltre 7000 paganti in delirio per lo spettacolo che il Tractor Pulling ha portato alla fiera Agricola di Trecasali.