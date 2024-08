San Lazzaro di Savena: insulta e minaccia la titolare di un bar

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 57enne italiano per evasione e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. È successo nel pomeriggio del 2 agosto 2024, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna, hanno ricevuto la richiesta d’aiuto della titolare di un bar che ha riferito la presenza di un cliente aggressivo che la stava insultando e minacciando di morte, spaventando gli altri avventori del locale.

I Carabinieri hanno raggiunto l’esercizio pubblico e dopo essersi messi alla ricerca del soggetto, che nel frattempo si era allontanato, lo hanno trovato nascosto sotto una macchina parcheggiata nelle vicinanze. Sottoposto a una perquisizione da parte dei Carabinieri, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello. Ulteriori accertamenti svolti nei confronti del soggetto, identificato nel 57enne, hanno consentito di verificare che lo stesso era evaso dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto da maggio, in aggravamento della precedente misura cautelare che lo aveva colpito a gennaio, ovvero: l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, ha disposto di procedere con giudizio direttissimo nei confronti dell’uomo. Nella mattina del 3 agosto scorso, il 57enne è stato tradotto dai Carabinieri nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna.