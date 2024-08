Rete Ortopedica di Bologna, aggiornamento sui lavori

Pur nella necessità di dover rinviare l’incontro con le Organizzazioni Sindacali previsto per giovedì 8 agosto, le direzioni dell’Azienda USL di Bologna e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli sottolineano che il progetto della Rete verrà definito in totale accordo con le suddette Organizzazioni Sindacali sia per la qualità del servizio e la conseguente scelta strategica, sia per la gestione del personale in modo da trovare insieme soluzioni condivise a garanzia dei diritti di tutti gli operatori interessati, oltre ad assicurare il migliore assetto possibile dei presidi sanitari e nel contempo la migliore gestione delle attività cliniche e assistenziali per i pazienti.

Diversi gruppi di lavoro interaziendali sono impegnati sugli aspetti da definire per l’avvio della Rete, obiettivo che si è profilato in epoca Covid: a fronte dell’emergenza sanitaria si attivò una diversa gestione delle cure ortopediche. Da quell’esperienza e dalla valutazione di alcune criticità strutturali preesistenti, è maturato il progetto della Rete Ortopedica coordinata dal Rizzoli, che grazie alla gestione delle diverse sedi è in grado di garantire ai cittadini prestazioni sia urgenti che programmate.

Il progetto nelle sue linee di indirizzo è stato valutato positivamente dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Università di Bologna e dal Comune di Bologna.

Per i successivi passaggi, l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Azienda USL di Bologna procederanno al confronto con le Organizzazioni Sindacali e, sulla scorta dei riscontri forniti dai gruppi di lavoro e delle istanze presentate dai rappresentanti dei lavoratori, concorderanno il percorso.