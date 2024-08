Oro Bacosi-Rossetti nel mixed team di skeet

CHA’TEAUROUX (FRANCIA) (ITALPRESS) – Arriva il nono oro per l’Italia ai Giochi di Parigi, 25esima medaglia complessiva, grazie al tiro a volo: nella finale del mixed team dello skeet, allo Shooting Centre di Chateauroux, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti superano il duo statunitense composto da Austen Jewell Smith, bronzo nell’individuale, e Vincent Hancock, quattro volte campione olimpico.

Per Bacosi si tratta della terza medaglia ai Giochi dopo l’oro di Rio e l’argento di Tokyo, Rossetti era stato invece campione olimpico nel 2016.

“Siamo veramente super felici e orgogliosi, ci voleva – esulta il poliziotto toscano – Avevamo tanto bisogno di questa medaglia, l’abbiamo voluta con tutto il cuore, pur imponendoci da inizio gara di divertirci, perchè spariamo bene insieme, stavamo bene, ci siamo detti: ‘Godiamocela!’. Abbiamo fatto una qualificazione perfetta, abbiamo fatto doppio record olimpico, siamo orgogliosi, non importava il colore della medaglia, abbiamo dato tutto fino alla fine credendo l’uno nell’altro, ed è arrivato questo oro bellissimo”. “Ci siamo completati a vicenda, quando io ero in difficoltà lui mi tirava su e in finale abbiamo messo davvero cuore e anima”, gli fa eco Diana Bacosi.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).