Carpineti: il 10 e 11 agosto “Savognatica per l’Africa”

Proseguono le feste appenniniche del GAOM, il Gruppo Amici Ospedali Missionari originario della montagna reggiana e da decenni attivo in Etiopia con tanti progetti solidali.

Dopo l’appuntamento castelnovese di luglio, il GAOM torna in pista come ogni anno con un evento amatissimo, “Savognatica per l’Africa”, organizzato nel suggestivo borgo di Savognatica di Carpineti, fra il castello matildico e la vallata del fiume Secchia: il ricavato dell’evento verrà utilizzato per sostenere il progetto Mariam, interamente dedicato alle donne etiopi, per valorizzare le loro figure grazie a una serie di percorsi di studio e di formazione lavorativo nel villaggio di Shashemene.

La 17esima edizione della festa “Savognatica per l’Africa” si svolgerà sabato 10 e domenica 11 agosto, con eventuale recupero di una giornata fissato a lunedì 12 agosto, in caso di maltempo.

La formula è collaudata e mette al centro tanti gustosi piatti montanari, preparati sul momento dal gruppo di volontari consumabili sul posto o da asporto dalle 17 delle due giornate: si potranno assaggiare i classici casagai, gnocco fritto, prosciutto e melone, selezioni di formaggi e salumi, patatine fritte e tante torte casalinghe.

Non mancherà l’intrattenimento musicale: sabato 10 il protagonista sarà il dj Fabio Ceriani; domenica il duo Robby & Sabry e il coro folkloristico “Cic Cerr Cor”.

In entrambe le date, vi saranno poi bancarelle con oggettistica etiopi, giochi come Mally e le Mally Magie, il gioco dei tappi, la pesca e intrattenimenti.

Per i tanti fedelissimi che ogni anno partecipano all’evento, si segnala che quest’anno la strada del Castello di Carpineti è chiusa. Per chi arriva da Carpineti, è possibile prendere la strada per Valestra e deviare verso San Vitale e Santa Caterina, e raggiungere Savognatica. Per chi risale dal Secchia, la strada più breve rimane quella che risale da Colombaia sul Secchia. Il borgo è raggiungibile anche da Colombaia e Velluciana, sempre passando dalla vallata del Secchia in vari punti (incrocio di Cavola, Gatta).

Per conoscere meglio l’associazione, www.gaom.it.