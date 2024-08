Bologna: rubata auto ad una cittadina francese. La Polizia Locale ritrova veicolo e materiale contenuto all’interno

Si è risolta per il meglio una situazione che ha visto coinvolta la settimana scorsa una cittadina francese. Tutto è partito da una segnalazione arrivata alla Centrale Radio Operativa della Polizia Locale riguardo un abbandono di rifiuti in via Mattei a margine della strada. La pattuglia del reparto Sicurezza Urbana giunta sul posto, ha notato la presenza di numerosi indumenti tra cui paia di scarpe, attrezzature da trekking, oggetti che hanno fatto pensare più ad una refurtiva piuttosto che a rifiuti lasciati a terra.

L’intuito degli agenti, ha portato ad approfondire la vicenda, tanto che tra il materiale hanno scovato un certificato di manutenzione meccanica in lingua francese sul quale era riportata la targa di un veicolo transalpino. In aiuto agli operatori, è arrivato anche un cittadino che ha riferito di aver visto poco prima un veicolo di colore nero di cui ricordava parte della targa, corrispondente a quanto scritto sul documento ritrovato, i cui occupanti avevano scaricato rapidamente del materiale per poi alontanarsi in fretta. Tramite un controllo della Centrale Radio, gli agenti sono venuti a conoscenza che la proprietaria del mezzo aveva sporto denuncia di furto in Questura e che un’altra pattuglia della Polizia Locale aveva rinvenuto il veicolo rubato in zona San Vitale con il finestrino rotto. A questo punto, la cittadina francese è stata avvisata del ritrovamento della sua auto e del suo contenuto e, una volta raggiunti gli agenti, le è stato restituito tutto il maltolto.