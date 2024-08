Ladro bloccato e denunciato a Modena dai carabinieri

La scorsa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, intenti a pattugliare le vie del centro città, sono intervenuti a seguito della chiamata al “112” del titolare di un bar pizzeria, che segnalava l’allarme anti intrusione nel locale.

I militari, raggiunto velocemente il luogo, notando uno sconosciuto che, dopo aver scorto la “Gazzella”, cercava improvvisamente di defilarsi a piedi.

Subito fermato l’uomo, un 32enne di origini tunisine con alcuni precedenti penali, veniva trovato ingiustificatamente in possesso di alcune vivande e della somma contante di euro 85, risultate appena rubate dall’interno dell’esercizio pubblico, che presentava la porta di accesso evidentemente forzata e aperta grazie all’utilizzo di una pinza, sequestrata al malfattore.

L’uomo veniva accompagnato in caserma per la completa identificazione e denunciato in stato di libertà, mentre la refurtiva restituita al proprietario del locale, che nel frattempo sporgeva denuncia del fatto.