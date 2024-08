Fontanelice: finisce con l’auto in una scarpata, ferito un uomo

Un uomo è rimasto ferito, ieri intorno alle 18:00, in un incidente stradale avvenuto sulla SP 34 – Via Gesso a Fontanelice. Per cause in corso di accertamento ha perso i controllo della sua autovettura che è finita in una scarpata. Soccorso dai sanitari del 118 – sul posto assieme ai Vigili del fuoco con due squadre a Fontanelice e da Imola, ai Carabinieri Forestali e alla Polizia Locale – l’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Imola.