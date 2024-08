Lapam ricorda Claudio Raimondi. Il segretario di Lama Mocogno Migliori: “La comunità è più povera”

«La scomparsa di Adelmo Paride Barbieri ci lascia molto tristi e priva la Lama Mocogno di un instancabile lavoratore e di una persona appassionata e sempre pronta a mettersi in gioco. La comunità adesso è più povera». Moreno Migliori, segretario Lapam Confartigianato di Lama Mocogno, ricorda con queste parole Paride Barbieri, associato Lapam da sempre con la sua attività Fratelli Barbieri, una nota segheria e industria boschiva, membro di spicco della comunità lamese.

«Nonostante l’età stava con i giovani e sapeva mettere i giovani al centro, pensiamo soltanto alla sua attività di dirigente sportivo come presidente del Lama 80 – sottolinea Migliori -. Come Lapam vogliamo testimoniare quanto in questi anni Paride Barbieri abbia contribuito al benessere della territorio, non solo da un punto di vista economico, ma come dirigente sportivo e anche da un punto di vista turistico, con la ristrutturazione e rilancio di Villa Clore».