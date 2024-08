Incendio nei calanchi di Pianoro, evacuate una cinquantina di persone

Ieri intorno all’ora di pranzo ha avuto inizio un incendio di vegetazione ai confini tra il comune di San Lazzaro e quello di Pianoro. Si tratta principalmente di calanchi ma, essendoci nei pressi delle abitazioni, si può inquadrare come incendio di interfaccia.

Per precauzione è stato evacuato un agriturismo, una cinquantina di persone in tutto a scopo precauzionale, ma il fuoco non ha interessato le abitazioni.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte da parte dei vigili del fuoco sul posto con squadre dalla centrale, Monzuno, San Lazzaro di Savena, Monghidoro, Medicina, Pianoro e la squadra boschiva. Intervenuti due elicotteri dei Vigili del fuoco e un Canadair da Genova.

Ora si proseguirà con le operazioni di bonifica anche con l’ausilio dell’elicottero e dei volontari di protezione civile. Sono intervenuti anche i droni dei vigili del fuoco per monitorare i focolai e mappare l’area interessata.

Salvo peggioramento della situazione, gli evacuati potranno rientrare nelle proprie case nell’arco di poche ore.