Durante una lite colpisce l’amico con un coltello, 24enne denunciata a Reggio Emilia

Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato una ragazza di 24anni ad aggredire dapprima verbalmente e poi fisicamente un suo conoscente di 28 anni, nel corso di un’accesa lite, avvenuta all’interno dell’abitazione del giovane e culminata con un colpo di coltello al dito medio della mano destra della vittima.

Sul posto sono intervenuti i militari della sezione radiomobile di Reggio Emilia, allertati dalla stessa vittima, che riportavano la situazione alla calma. Il 28enne si recava presso il pronto soccorso di Reggio Emilia venendo poi dimesso con una prognosi di 10 giorni a seguito delle lesioni riportate. Mentre con le accuse di lesioni personali aggravate, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica una 24enne residente a Torino.

E’ successo nella mattina del 30 luglio scorso, quando intorno alle 09:30, per motivi ancora da chiarire, è iniziata presso l’abitazione della vittima un’accesa discussione fra il giovane ed una conoscente. La lite è poi culminata con l’aggressione fisica della giovane 24enne nei confronti del ragazzo, che veniva colpito con un coltello al dito di una mano. La vittima, allertava il 112 che inviava nell’immediato una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia i quali, giunti sul posto trovavano i due ad attenderli. Il 28enne si recava poi presso il pronto soccorso, venendo dimesso con una prognosi di 10 giorni. Successivamente si recava dai carabinieri per formalizzare la denuncia.

I militari ricostruito l’accaduto e, a seguito di ulteriori approfondimenti investigativi, acquisivano nei confronti della 24enne elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di lesioni personali aggravate per la cui ipotesi la stessa veniva denunciata. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.