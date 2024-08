Burattini a Bell’Italia: martedì 6 agosto spettacolo al Parco di Quartiere della frazione

Proseguono gli eventi di “Estate Junior”, rassegna di spettacoli per bambini e famiglie. Martedì 6 agosto alle ore 21 a Bell’Italia, al Parco di Quartiere in Via Grizzaga 113, è in programma “Anar e Golnar”, spettacolo proposto dal Burattinificio Mangiafoco con copione di Margherita Cennamo e scenografie di Roberta Spettoli, in cui le tradizioni orientali si mescolano a quelle tipiche del nostro territorio, in una commedia tutta da ridere, in cui fanno capolino un drago, una strega e un fantasma.