Tre autoveicoli coinvolti in un sinistro, stamane a Vezzano sul Crostolo

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamane intorno alle 9:00 su via Roma Sud – statale 63 “Del Valico del Cerreto”, al km 99,500 all’altezza di Vezzano sul Crostolo. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento. Il traffico è rimasto temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, per consentire operazioni di soccorso e rilievi.

Secondo una prima ricostruzione ad opera della Polizia Locale del Comando Colline Matildiche, una autovettura Hyundai I10 condotta da un 74enne di Quattro Castella è stata tamponata da un autovettura Hyundai IX20 condotta da una donna, una 44enne pure lei di Quattro Castella, che perdeva il controllo ed invadeva la corsia opposta di marcia facendo un frontale con una autovettura Suzuchi Vitara condotto da una signora 75enne residente a Reggio Emilia, che finiva fuori strada.

I veicoli incidentati, rimasti sulla carreggiata, hanno bloccato il traffico a quell’ora piuttosto intenso fino all’arrivo di due pattuglie della Polizia Locale del Comando Colline Matildiche che hanno fatto i rilievi di legge. Sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa Italiana e della Croce Verde che hanno trasportato i 4 feriti all’ospedale di Reggio Emilia.

Un secondo incidente, che ha visto coinvolte due autovetture, si è verificato più o meno alla stessa ora lungo la Tangenziale, viale Piacentini. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118, i Vigili del fuoco e la Polizia locale.