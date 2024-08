Modena, si può ancora presentare domanda di iscrizione alla scuola d’infanzia per l’anno scolastico 2024/2025

Attraverso apposito bando, il Settore Servizi educativi ha infatti aperto le iscrizioni fuori termine in ordine cronologico.

Possono presentare domanda i genitori dei bambini nati nel 2021 che compiono tre anni entro il 31 dicembre e dei bambini di 4 e 5 anni (nati nel 2020 e 2019) residenti insieme ad almeno un genitore nel Comune di Modena o con procedimento di iscrizione anagrafica avviato; i bambini e le bambine che non sono residenti nel Comune di Modena; possono essere accolte, infine, anche domande di bambini nati da gennaio ad aprile 2022, che potranno essere ammessi in corso di anno scolastico dopo l’esaurimento delle graduatorie dei nati 2021 e compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Le domande, sia per i residenti che per i non residenti, dovranno essere presentate esclusivamente tramite credenziali Spid, Cns, Cie compilando il form online sul sito del Comune di Modena, nel portale del cittadino (http//portalecittadino.comune.modena.it/servizi-scolastici/nuova-richiesta/richiesta-iscrizione). Per i bambini nati da gennaio ad aprile 2022 occorre selezionare il bando rivolto agli anticipatari (“Domanda ammissione scuole infanzia anticipatari fuori termine ordine cronologico a.s. 24/25”).

Le domande saranno accolte, compatibilmente con la disponibilità di posti, in ordine cronologico di presentazione.

Nelle pagine web dedicate sono disponibili video tutorial in diverse lingue che spiegano tempi e modi per l’iscrizione alla scuola d’infanzia; inoltre, a Modena sono in funzione alcuni sportelli con postazioni internet e personale disponibile a fornire assistenza ai genitori nell’iscrizione a scuola dei figli.