Mercoledì a Bologna Assemblea Generale Pubblica Confindustria Emilia Area Centro

Mercoledì 4 settembre, alle ore 10, nel padiglione 16 di BolognaFiere, l’Assemblea Pubblica di Confindustria Emilia Area Centro aprirà l’undicesima edizione di FARETE, la due giorni di networking, incontri, formazione e nuove relazioni promossa e organizzata dall’Associazione.

Ad aprire i lavori, come di consueto, sarà la relazione del Presidente di Confindustria Emilia Area Centro Valter Caiumi, dopo di che salirà sul palco il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervistato dalla giornalista Tiziana Ferrario.

A seguire un “Giro del mondo in 90 minuti”, in collegamento con i mercati più performanti e in prevista crescita per il 2025. Con Tiziana Ferrario e Alec Ross, Distinguished Adjunct Professor BBS, si analizzeranno lo stato delle aree economiche trainanti, l’applicazione e gli sviluppi dell’AI e dell’innovazione nell’industria.

Interverranno: Paolo Bazzoni, Vice Presidente Camera di Commercio italiana in Cina, Marino Benassi, Geschäftsführer Marposs GMBH, Stefano De Leo, Ambasciatore italiano ad Abuja (Nigeria), Valeria Maria Fazio, Board Member of Italiacamp EMEA – Dubai Hub for Made in Italy, Claudio Maffioletti, CEO e Segretario Generale Camera di Commercio italiana in India, Giorgio Medda, CEO di Azimut Holding, Global Head of asset management & fintech.

È possibile confermare la partecipazione scrivendo a comunicazione@confindustriaemilia.it