Lavori in corso su strade provinciali a Casalgrande e a Toano

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 9.30 alle 12 di domani, venerdì 2 agosto, a Casalgrande lo svincolo della Sp 467R – Strada Pedemontana che da Reggio Emilia/Scandiano porta a Sassuolo sarà chiuso al transito per consentire la posa in sicurezza di nuovi guardrail in Comune di Casalgrande. I veicoli provenienti da Reggio Emilia e diretti a Sassuolo saranno deviati sulla Sp 486R in direzione Castellarano, dove alla prima rotonda potranno riprendere la direzione Sassuolo, nel tratto di provinciale Sp 486R, denominato via Panaro.

Dalle 9 di lunedì 5 agosto alle 19 di venerdì 9, e comunque fino al termine delle attività, si viaggerà invece a senso unico alternato e con limite a 30 km/h sul ponte della Sp 486R sul torrente Dolo, in comune di Toano. I provvedimenti sono necessari per consentire lo svolgimento in sicurezza di prove geognostiche nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte.