La Regione concede contributi al Comune di San Lazzaro per progetti volti a migliorare l’attività della Polizia locale

Il progetto della Polizia locale Sicuri al volante, presentato lo scorso mese di aprile, è stato ammesso a ricevere i contributi RER del “Bando innovazione 2024”. Il progetto ha finalità di prevenzione e contrasto all’incidentalità sulle strade grazie alla presenza di pattuglie, controlli con alcol test, droga test e falso documentale.

Si tratta di un progetto rivolto al personale appartenente al Comando di Polizia Locale di San Lazzaro di Savena relativamente all’utilizzo delle apparecchiature e di eventuali controlli congiunti per il contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o con uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle persone, intensificando la presenza sul territorio comunale.

L’importo complessivo di quasi 20 mila euro tra spese correnti e di investimento, sarà finanziato al 90%, verrà così potenziato il progetto già in essere con una maggiore presenza della polizia locale in prossimità delle frazioni in orario serale e notturno con controlli stradali con utilizzo di alcol-test e narco-test.

Il Comandante Roberto Manara sottolinea che i controlli verranno effettuati con l’utilizzo di apparecchiature omologate di nuova generazione in grado di ottimizzare i tempi, ma anche di rendere sicura l’attività degli Agenti di Polizia Locale effettuando le analisi su strada in presenza di conducenti in stato di alterazione psico-fisica.

Il progetto prevede anche diversi corsi di aggiornamento e di supporto psicologico rivolto agli agenti sempre finalizzati alla sicurezza della circolazione e delle persone. Sono previsti anche la realizzazione di un video promozionale sull’attività di controllo, finalità ed utilizzo delle apparecchiature oltre che diversi incontri formativi con cittadini e studenti sia sul territorio che all’interno degli istituti Mattei e Majorana.

Purtroppo, ha dichiarato la vice sindaca Sara Bonafè, i dati sull’incidentalità in Italia dovuti all’abuso di alcool e droga non si attenuano e l’azione costante e determinata da parte delle pattuglie, la loro presenza sul territorio con l’utilizzo di apposite apparecchiature è determinante per la prevenzione oltre che la repressione di questi fenomeni, senza dimenticare l’attenzione verso i residenti nelle frazioni attraversate da strade a forte scorrimento, particolarmente esposti a questo genere di problemi.