Il cordoglio dell’Ausl per la scomparsa del dottor Conserva, colonna portante del servizio di emergenza territoriale modenese

L’Azienda USL di Modena esprime profondo cordoglio per la scomparsa, a soli 64 anni, del dottor Giuseppe Arcangelo Conserva, medico del 118 modenese.

Di origine pugliese, per 20 anni il dottor Conserva ha prestato la sua opera professionale presso il Servizio di emergenza territoriale SET-118 di Modena, diventando da subito una colonna portante e un punto di riferimento per tutti i colleghi.

La professionalità, le competenze e la passione che ha sempre infuso in questo delicato lavoro sono state fonte di ispirazione per tanti professionisti più giovani, ai quali ha trasmesso il proprio sapere con generosità e altruismo. Conserva ha infatti dedicato tanto del proprio tempo alla formazione e ai corsi d’aggiornamento dei volontari delle associazioni che si occupano di emergenza-urgenza in provincia, dimostrando una grande sensibilità nel condividere competenze ed esperienze nell’ottica di una crescita comune a vantaggio di una sempre migliore assistenza al cittadino.

La Direzione Generale dell’Ausl, unitamente a tutti i professionisti e in particolar modo ai colleghi del 118 di Modena e dell’intero Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza, si stringe attorno al dolore della famiglia.