Grande soddisfazione a Guastalla per l’iniziativa “La vasca di via Gonzaga”

Si è concluso il ciclo di 5 eventi organizzati dall’associazione Guastalla Live in collaborazione con Comune di Guastalla e Pro Loco. Cinque serate, in cui il centro si è animato con proposte gastronomiche, vari tipi di intrattenimento e negozi aperti, che si sono inserite all’interno del già fitto calendario di appuntamenti estivi. La risposta della cittadinanza – guastallese e non – è stata calda e partecipata, a dimostrazione del successo di queste iniziative.

L’assessore al commercio Gianluca Crema, a nome dell’Amministrazione comunale, ringrazia Guastalla Live che, con il coordinamento e il sostegno anche economico del Comune e di aziende del territorio, “è riuscita a organizzare proposte di valore per la nostra città, che vanno oltre il mero tornaconto immediato, ma nascono dal desiderio di rendere attrattivo e identitario il centro storico di Guastalla”.

“Da subito – ha aggiunto l’assessore Crema – la volontà del mio assessorato è stata quella di instaurare un canale di dialogo e ascolto sistematico con gli attori del commercio, nel rispetto e nella valorizzazione delle tante risorse del territorio”. Questo ha consentito, in poche settimane dalle elezioni, di sviluppare sinergie tra pubblico, associazionismo e realtà private, dimostrando l’efficacia di un approccio collaborativo per mettere in campo velocemente azioni tangibili.

“Questo è stato solo il primo atto di una programmazione a lungo termine e il banco di prova di un metodo di lavoro, basato sul confronto continuo, che intendiamo adottare nell’ambito delle politiche sul commercio e sul centro storico” ha concluso l’assessore.

Anche Alessia Beltrami, presidente dell’associazione Guastalla Live, ha voluto esprimere la soddisfazione sua e degli altri commercianti: “Siamo molto soddisfatti della collaborazione con la nuova Amministrazione comunale, del coinvolgimento dei commercianti e del pubblico numeroso che ha partecipato a questa iniziativa che speriamo di proporre anche negli anni a venire, affinché diventi un appuntamento ricorrente dell’estate guastallese. Nel frattempo stiamo già pensando al Natale e insieme a Comune e Pro Loco proporremo senz’altro altre iniziative”.