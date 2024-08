Domani mattina 2 agosto, nei locali dell’ex seminario vescovile sito in via seminario 8 a Fiumalbo verrà presentata la mostra fotografica “Gli uomini che piantavano alberi” che potrà essere visitata fino al 25 agosto tutti i giorni con orario 10-18.

La mostra fotografica, realizzata dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna” e dall’ Accademia Nazionale di Agricoltura prende spunto, nella sua denominazione, dal racconto dello scrittore francese Jean Giono, che, nel libro “L’uomo che piantava gli alberi” narra la storia d’invenzione del pastore Elzéard Bouffier che, con la sola forza del suo impegno, riesce a far nascere una foresta in un’arida vallata ai piedi delle Alpi francesi cambiandone e migliorandone il destino. Il territorio montano italiano e in particolare quello appenninico è stato realmente trasformato dall’azione delle popolazioni montane nel corso della storia della Repubblica così come nel racconto dello scrittore francese. Il paesaggio che possiamo gustare oggi, quando camminiamo o visitiamo il nostro appenninico, ricco di verde e di foreste, è molto diverso da quello che vedevano all’inizio del novecento i nostri avi molto più simile ad un paesaggio lunare, desolato e spoglio. L’obiettivo del progetto espositivo è quello di far conoscere, attraverso le fotografie tratte dagli archivi storici dell’Arma Forestale e da altri archivi cittadini, l’imponente lavoro di sistemazione del territorio e delle foreste realizzato dagli uomini e dalle le donne delle popolazioni dei territori appenninici insieme ai Forestali, prima nel Corpo Forestale e oggi nell’Arma dei Carabinieri; una sorta di “epopea forestale” che ha visto anche il territorio dell’Appennino Modenese al centro di un progetto di sistemazione del territorio nazionale che lo ha profondamente modificato grazie al ritorno del bosco e che oggi, nonostante i cambiamenti climatici, continua ad assicurare i suoi benefici.

La gestione di questo immenso patrimonio è argomento di grande attualità come è emerso in maniera palese già lo scorso anno con le conseguenze dell’emergenza climatica che ha colpito la Regione Emilia Romagna.

La mostra è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Fiumalbo, Parchi Emilia Centrale, Accademia Lo Scoltenna, A.N.For (Associazione Nazionale Forestali) e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

A corredo della mostra si terranno alcuni eventi dedicati ai bambini a cura dei Carabinieri Forestali con iscrizione obbligatoria presso la ProLoco del Comune di Fiumalbo:

7 agosto “La biodiversità: laboratorio didattico con creazione di erbario personale”

Conoscere le piante per conoscere l’ambiente.

I Carabinieri Forestali spiegheranno ai bambini l’importanza della biodiversità e come riconoscere le specie arboree presenti sul territorio di Fiumalbo e li accompagneranno nella creazione di un erbario tutto personale. Ritrovo ore 10:00 presso l’area pic-nic in località Doccia di Fiumalbo

13 agosto “Miti e leggende sugli alberi”

Gli alberi creature magiche, antiche e sagge.

I Carabinieri Forestali racconteranno ai bambini miti e leggende sugli alberi: impariamo a leggere il bosco e a viaggiare tra realtà e fantasia. Ritrovo ore 10:00 presso l’area pic-nic in località Doccia di Fiumalbo.

19 agosto “I cinque sensi nel bosco: tutta la vita che scorre nella foresta”

Il Bosco: un mondo da vedere, toccare, ascoltare, annusare e gustare.

I Carabinieri Forestali illustreranno ai bambini di quanti esseri viventi si compone un “semplice” bosco e come questi debbano interagire tra loro in armonia. Per esplorare e capire questo ecosistema non è sufficiente guardare…. Ritrovo ore 10:00 presso l’area pic-nic in località Doccia di Fiumalbo

Si terranno inoltre due escursioni a cura dell’A.N.For. (Associazione Nazionale Forestali) sempre con iscrizione obbligatoria alla ProLoco del Comune di Fiumalbo:

9 agosto “escursione ai cantieri forestali: Fiancata – Rifugio Rami Secchi”

Un’escursione guidata per scoprire i vecchi cantieri forestali e le opere realizzate dagli uomini che piantavano gli alberi.

Ritrovo ore 10:00 al valico della Fiancata presso la Chiesa dedicata a San Giovanni Gualberto.

20 agosto “escursione ai cantieri forestali: Doccia – Muraglioni”

Ritrovo ore 10:00 presso Doccia di Fiumalbo

Un’escursione guidata per scoprire i vecchi cantieri forestali e le opere realizzate dagli uomini che piantavano gli alberi.

Il 14 agosto presso il Teatro Comunale di Fiumalbo alle ore 17.30 si terrà l’incontro denominato “ Un’avventura Forestale: storie di coloro che riportarono il bosco in montagna”

A cura dei Carabinieri Forestali e dell’Accademia dello Scoltenna.

Perché i vivai forestali? Un racconto con proiezioni di foto d’epoca sulla nascita dei vivai forestali e su come hanno contribuito a segnare il passaggio delle nostre montagne.