Giampaolo Bottacin è il nuovo presidente di Aipo. Il benvenuto e gli auguri della presidente Priolo

“Ci aspetta un grande lavoro, un percorso da fare insieme per il bene dei nostri territori. E per restituire al Po la centralità che merita sia come fonte preziosa di biodiversità, sia come risorsa per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici. Benvenuto quindi a Giampaolo Bottacin e grazie a Gianluca Comazzi per l’impegno con cui ha affrontato il suo mandato”.

Un saluto di benvenuto e gli auguri di buon lavoro sono stati rivolti questa mattina dalla presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, al nuovo presidente di Aipo, Giampaolo Bottacin.

La presidente si è recata questa mattina nella sede di Aipo, a Parma, a incontrare Bottacin, che è assessore all’Ambiente, Clima, Protezione civile, Dissesto idrogeologico della Regione Veneto e dal 15 luglio presidente di Aipo. Il Comitato di Indirizzo dell’Agenzia interregionale per il fiume Po è formato dagli assessori regionali delle quattro Regioni costitutive: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Bottacin succede a Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, che ha concluso il mandato. Immutati i restanti componenti del Comitato, Gianluca Comazzi, Marco Gabusi, assessore regionale Piemonte e Irene Priolo presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna con delega all’Ambiente.