Controlli dei NAS nelle strutture ricettive: albergo sospeso a Salsomaggiore Terme

Con l’avvento del periodo estivo, i Carabinieri del N.A.S. di Parma da alcune settimane hanno intensificato i controlli presso le strutture ricettive per garantire il rispetto delle normative igienicosanitarie e la sicurezza degli ospiti.

A Parma, è stata recentemente effettuata un’ispezione igienico-sanitaria presso un hotel ristorante. Durante l’ispezione, sono stati sequestrati amministrativamente 16 kg di prodotti carnei ed ittici, del valore commerciale di circa 100 euro, risultati in parte scaduti e in parte privi delle indicazioni obbligatorie riguardanti la loro tracciabilità. Sono state inoltre rilevate carenze igieniche e strutturali all’interno del locale cucina e del deposito alimenti. Al legale rappresentante dell’attività sono state contestate violazioni amministrative che comportano sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 5.834 euro.

A Salsomaggiore Terme, alcune settimane fa i N.A.S. hanno effettuato un’ispezione igienicosanitaria presso un albergo. Nel corso dell’ispezione sono state rilevate diverse criticità, tra cui l’omessa applicazione delle procedure di autocontrollo aziendale relativamente all’utilizzo della cucina anche da parte degli ospiti della struttura e la mancanza di alcuni requisiti che definiscono l’attribuzione della categoria all’albergo. Al titolare della struttura è stata comminata una sanzione pecuniaria pari a 2.000

euro. Il Comune di Salsomaggiore Terme, su proposta dei Carabinieri, ha emesso un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva sino al superamento delle carenze accertate e alla documentazione dell’adeguamento ai requisiti necessari.