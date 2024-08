Tanta paura ma fortunatamente solo ferite lievi per un bambino di 9 anni che, oggi intorno a mezzogiorno, in via Monchio a La Vecchia di Vezzano, è caduto in bicicletta da un ponte finendo nell’alveo del torrente Crostolo. Per il recupero sono intervenuti i Vigili del fuoco di Reggio Emilia con carro SAF, la Croce Rossa di Casina e la Polizia locale Unione Colline Matildiche.