Strage di Bologna, il Comune di Reggio Emilia presente alla commemorazione del 2 agosto in memoria delle vittime

Mercoledì 2 agosto, a Bologna, il Comune di Reggio Emilia sarà rappresentato alla cerimonia di commemorazione del 44° anniversario della strage alla Stazione ferroviaria, avvenuta nel 1980, dal sindaco Marco Massari. Sarà portato ed esposto anche il Gonfalone della città di Reggio Emilia, quale ulteriore segno istituzionale di partecipazione e vicinanza alle vittime della strage.

Il 2 agosto a Bologna, la cerimonia di commemorazione avrà inizio dalle ore 8.30 in piazza Nettuno con la partenza del corteo fino alla Stazione centrale, lungo il percorso tracciato dall’installazione dei “Sampietrini della memoria” con i nomi e l’età delle 85 Vittime della strage del 2 agosto 1980. A Causa di lavori in corso il percorso subirà una variazione: da piazza Nettuno e via Indipendenza fino a via Dei Mille e via Amendola per raggiungere piazza Medaglie d’Oro.

Alle ore 10, avrà inizio il momento commemorativo sottolineato alle 10.25 dal triplice fischio del treno e un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage e deposizione delle corone nella Sala d’attesa della stazione centrale (piazza Medaglie d’oro) interverrà il presidente dell’Associaizone dei familiari delle vittime Paolo Bolognesi. A concludere la cerimonia sarà il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

Alle 11.35, inoltre, dal primo binario della Stazione centrale partirà il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro e saranno deposte le corone alle lapidi che ricordano le vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano. E’ previsto l’intervento di Rosaria Manzo presidente dell’Associazione familiari delle vittime della strage sul Rapido 904 del 23 dicembre 1984.

Alle ore 11.15 nella chiesa di San Benedetto, via dell’Indipendenza 64, l’Arcivescovo di Bologna cardinale Matteo Zuppi celebrerà la santa messa.

Alle 11.30, infine, presso Cotabo (via Stalingrado 61) la deposizione di corone al monumento in ricordo dei tassisti deceduti il 2 agosto 1980.