Nel Consiglio comunale del 31 luglio a Formigine la variazione di bilancio e la risposta del sindaco sul tutor

Ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva a Formigine. I lavori si sono aperti con la risposta del sindaco all’interrogazione urgente presentata dal consigliere Romani in tema di rilevatori di velocità (tutor). Rispondendo all’istanza, il sindaco Elisa Parenti ha dichiarato “di avere già dato esecuzione al decreto in particolare mediante temporaneo spegnimento del sistema, nonché di avere fatto le opportune comunicazioni al fornitore del servizio in questione.

Nel ribadire l’assoluta estraneità dell’Amministrazione comunale rispetto a fatti che vedono la stessa quale parte lesa nell’ipotesi di irregolarità, il Comune di Formigine intende attestare massima fiducia nell’operato della magistratura. Peraltro, abbiamo già preso contatti con le altre amministrazioni comunali interessate (sono numerose e diffuse per larga parte del territorio nazionale) al fine di valutare le più opportune azioni a tutela degli interessi lesi, nonché si è provveduto a prendere contatti con la Prefettura per istituire un tavolo di lavoro di approfondimento, che è già convocato per i prossimi giorni. Quindi, rispetto anche alle domande poste dal Consigliere Romani, si evidenzia che in tema di stime su sanzioni, ricorsi, danni, gli uffici stanno iniziando ora a fare le valutazioni del caso e attendiamo di ricevere da loro informazioni tecniche nei prossimi giorni. L’amministrazione risulta comunque estranea alla vicenda e non compete alla stessa la quantificazione di un eventuale danno erariale. In merito a penali eventuali, si precisa che il contratto è corredato da garanzia fideiussoria per il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali; gli uffici stanno effettuando i necessari approfondimenti per verificare se è possibile procedere all’escussione della stessa per la sospensione della prestazione a seguito di sequestro preventivo della strumentazione da parte dell’Autorità giudiziaria. Occorrerà inoltre attendere gli sviluppi del procedimento penale in essere per intraprendere tutte le azioni necessarie finalizzate alla tutela degli interessi del Comune”.

La seduta è proseguita con quattro delibere approvate (aggiornamento DUP, approvazione dell’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 24/26, variazione del budget della Formigine Patrimonio, permesso di costruire di una cabina elettrica).

In particolare, l’aggiornamento della programmazione finanziaria ha previsto risorse per alcuni interventi come il nuovo parcheggio nell’area ex AGIP di Via Giardini, dove il progetto prevede in autunno anche l’installazione dei nuovi bidoni informatizzati per il conferimento di carta e plastica. Previste poi risorse per manutenzione straordinaria presso la scuola Ferrari per 119mila euro complessivi, un intervento a Colombaro per il miglioramento della sicurezza stradale per 200mila euro, e altri interventi per una variazione complessiva da 864mila euro.

A fine seduta, il consiglio ha dedicato un momento di incontro con l’Associazione Nazionale Carabinieri, che ha recentemente sottoscritto una convenzione con il Comune di Formigine per collaborare alle politiche per la sicurezza. I volontari ANC hanno già iniziato a fare servizio presso mercati, frazioni ed aree verdi nel mese scorso e hanno comunicato di avere programmato già sette servizi sul territorio per il mese di agosto.

“Grazie a queste collaborazioni col mondo del volontariato, ma anche al supporto della videosorveglianza, i dati della prefettura ci hanno consegnato una situazione in cui reati predatori e furti in casa sono calati in modo significativo. Con l’attivazione di ANC, saremo in grado di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e vicinanza ai cittadini per cui a tutti coloro che aderiranno da oggi, va il mio grande ringraziamento. Stiamo anche lavorando per assegnare nuove attrezzature e dotazioni all’associazioni, per cui ci aspettiamo novità a breve”. L’incontro è stato condotto dalla comandante della Polizia Locale di Formigine Susanna Beltrami, per ANC sono intervenuti il maresciallo Giandomenico Santangelo, coordinatore provinciale dell’associazione e il segretario della sezione di Modena, avvocato Enrico D’Avella.