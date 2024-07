Monte Cavalloro e le Grotte di Soprasasso diventano SIC

Un importante riconoscimento di tutela del territorio per Monte Cavalloro e le Grotte di Soprasasso, nel comune di Vergato, che diventano SIC, Sito di interesse comunitario con la delibera approvata dalla Regione Emilia-Romagna l’8 luglio scorso. Oltre al sito dell’Appennino bolognese, la delibera ha proposto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il riconoscimento di altri 7 SIC tra le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena e per Bologna anche il sito di Madonna Prati tra i comuni di Anzola dell’Emilia e Zola Predosa. “L’istituzione dei nuovi siti – si legge nella delibera – si intende vigente a partire dalla data di approvazione della presente proposta da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve eventuali modifiche che la Commissione Europea intendesse apportare in futuro”.

Le Grotte di Soprasasso sono un suggestivo sito naturalistico e negli ultimi anni, grazie anche alla riqualificazione della rete sentieristica, sono molto frequentate da escursionisti e turisti in generale.

“L’inserimento di Monte Cavalloro con le grotte di Soprassasso nell’ambito dei Siti di interesse comunitario da parte della Regione Emilia-Romagna è un eccellente risultato ottenuto con il lavoro di questi ultimi due anni, che va a valorizzare ulteriormente delle caratteristiche perle ambientali che il nostro Appennino presenta – spiega il Sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri -. Questo ci permetterà di poter usufruire e accedere a bandi mirati per la sua valorizzazione ma anche e soprattutto per la sua protezione. Diventa infatti fondamentale, nel momento in cui si valorizzano queste eccellenze naturalistiche del nostro territorio uniche nel loro genere a livello europeo, che ci sia una responsabilità da parte di tutte le persone nel non danneggiarle. E altresì importante sentirsi una responsabilità nell’intervenire nei confronti di quelle poche persone che purtroppo, con comportamenti scellerati e privi di attenzione e di sensibilità naturalistica, rovinano questi siti. Ora nell’Appennino bolognese, al sito delle Grotte di Labante si aggiungono anche le Grotte di Soprasasso con Monte Cavalloro come SIC. Questo diventa così uno dei territori dell’Emilia-Romagna più caratterizzato da queste eccellenze e da questi riconoscimenti”.