Le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente Reggio Emilia in azione per la tutela dei siti naturalistici della Provincia

Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Circolo Legambiente Reggio Emilia – Tutela Ambientale O.D.V., in virtù della collaborazione con l’Ente Parchi Emilia Centrale, stanno svolgendo un’importante attività di vigilanza su cinque Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) nella nostra provincia.

I siti oggetto di vigilanza sono:

SIC e Riserva Regionale “Fontanili di Corte Valle Re” – una preziosa area di 877 ettari. SIC Monte Duro – che si estende su 411 ettari di bellezza naturale. SIC Fiume Enza (da La Mora a Compiano) – un’area fluviale di 707 ettari. SIC Media Val Tresinaro e Val Dorgola – che copre 514 ettari di paesaggi collinari. SIC Rio Tassaro – un’area di 586 ettari di ricca biodiversità.

Questi siti fanno parte della Rete Natura 2000, una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione Europea, destinata alla conservazione della biodiversità. Inseriti nel Paesaggio naturale e semi-naturale protetto della Collina Reggiana-Terre di Matilde, sono gestiti dall’Ente Parchi Emilia Centrale e rappresentano zone di particolare pregio naturalistico, considerate meritevoli di una rigorosa tutela ambientale.

Il Circolo Legambiente di Reggio Emilia è profondamente onorato di poter contribuire alla salvaguardia e alla tutela di questi preziosi territori. Le GEV, attraverso attività di vigilanza e controllo, operano con dedizione e competenza per garantire che le attività umane non compromettano l’integrità, il valore e la bellezza di queste aree. L’intervento delle GEV è essenziale per mantenere intatti gli ecosistemi e la biodiversità di queste zone, seguendo scrupolosamente le direttive impartite dall’Ente Parchi.

Oltre a queste attività di tutela, il Circolo Legambiente Reggio Emilia organizza nel periodo estivo e autunnale gite e delle visite guidate sul territorio reggiano, aperte a tutti i cittadini. Queste escursioni sono un’occasione unica per conoscere, apprezzare e imparare a rispettare ed amare il nostro territorio e il nostro Appennino. Vivendo direttamente queste esperienze, promuoviamo un turismo sostenibile che valorizza e protegge le meraviglie naturali della nostra regione.

Questo impegno testimonia la passione e la responsabilità che i volontari del Circolo di Legambiente Reggio Emilia pongono nella protezione dell’ambiente e nella promozione di un equilibrio sostenibile tra l’uomo e la natura, valorizzando al contempo il patrimonio naturale della nostra splendida Collina Reggiana.

Per partecipare alle attività di educazione ambientale organizzate da Legambiente Reggio Emilia, è possibile consultare i nostri canali social su Instagram @legambiente_reggioemilia e Facebook Legambiente Reggio Emilia. Tutela Ambientale, oppure visitare il sito internet www.legambientereggioemilia.it.

Per ulteriori informazioni: Circolo Legambiente Reggio Emilia – Tutela Ambientale O.D.V. – email: segreteria@legambientereggioemilia.it – telefono: 0522431166.