La presidente Priolo nel 44^esimo anniversario della strage alla Stazione di Bologna

“La strage alla stazione di Bologna è una ferita sempre aperta, un dolore che non passa. L’Emilia-Romagna non dimentica, e la Regione continua a restare al fianco dei familiari delle vittime finché non sarà fatta piena e definitiva luce su un atto così tragico e drammatico. Un impegno che dobbiamo alla memoria delle 85 vittime innocenti, come doverosa è la ricerca della verità sulle responsabilità, i depistaggi e le connivenze che le sentenze di questi ultimi anni stanno finalmente facendo emergere”.

Così la presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, in vista del 44^ anniversario della più grave e sanguinosa strage nella storia della Repubblica italiana in tempo di pace, quella alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

“La Regione- aggiunge Priolo- ha sempre sostenuto l’Associazione dei familiari delle vittime, di cui ringrazio il presidente Paolo Bolognesi per la tenacia dimostrata in questi quattro decenni, nel chiedere la verità sui colpevoli e nel sostenerne le iniziative. Un impegno che si è concretizzato nel prezioso lavoro sugli atti e i documenti processuali, alla cui digitalizzazione abbiamo contribuito, e con la costituzione in Tribunale come parte civile, insieme all’Associazione delle vittime e al Comune di Bologna. Il nostro sostegno all’Associazione proseguirà anche sul fronte dell’erogazione dei risarcimenti che attendiamo da troppi anni”.

Il calendario della commemorazione

La presidente Irene Priolo rappresenterà la Regione Emilia-Romagna all’intera cerimonia di commemorazione della strage. Alle 8.20 sarà presente, insieme al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, all’incontro con i familiari delle vittime nel cortile d’onore di Palazzo d’Accursio e seguirà il corteo fino a piazza Medaglie d’oro per l’intervento del presidente dell’Associazione delle vittime, Paolo Bolognesi, il triplice fischio del treno e il minuto di silenzio in memoria delle vittime. La presidente concluderà la sua partecipazione con la deposizione delle corone davanti al cippo dedicato a Silver Sirotti.

Alle ore 11.30 l’assessore alle Politiche per la Salute, Raffele Donini, parteciperà alla cerimonia di deposizione delle corone in memoria dei tassisti deceduti il 2 agosto 1980 presso la sede di Co.Ta.Bo. in via Stalingrado.

Alle 11.35 la vicepresidente dell’Assemblea legislativa, Silvia Zamboni, salirà sul treno speciale per San Benedetto Val di Sambro per la commemorazione, in stazione, delle vittime degli attentati al treno Italicus e al Rapido 904.

Alle 21.15 l’assessore alla Cultura, Mauro Felicori, parteciperà al concerto serale in piazza Maggiore dove l’orchestra del Teatro comunale di Bologna eseguirà brani vincitori del Concorso internazionale di composizione “2 agosto”, giunto alla 30^ edizione e che sarà trasmesso in diretta su Rai5 e Rai Radio3.