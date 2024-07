Il sindaco di Viano Fabrizio Corti è il nuovo presidente dell’Unione Tresinaro Secchia

Lo ha ratificato ieri sera – insieme alla nuova Giunta e alla nomina del sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, quale vicepresidente – il Consiglio dell’Unione uscito dalla tornata elettorale di giugno nel corso della sua prima seduta.

Il presidente Corti avrà le deleghe a Organizzazione e controllo di gestione, Centrale unica di committenza, Stazione unica appaltante e Legalità, il vicepresidente Daviddi quelle a Welfare, Politiche sociali ed abitative. Queste, invece, le deleghe degli altri membri della Giunta: al sindaco di Baiso Fabio Spezzani Montagna, ambiente ed energia; al sindaco di Castellarano Giorgio Zanni Bilancio, finanze e personale; al sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti Servizio informatico associato, Transizione digitale e Protezione civile, al sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro Polizia locale e sicurezza. Il mandato della nuova giunta inizierà domani, giovedì 1 agosto, e durerà due anni, dunque fino al 31 luglio 2026.

Nel corso della seduta di ieri sera il Consiglio dell’Unione ha provveduto anche ad eleggere presidente e vicepresidente, rispettivamente Luca Fornari (presidente del Consiglio comunale di Castellarano) per il gruppo Centro Sinistra per l’Unione Tresinaro Secchia e Gianni Gravina (consigliere comunale di Rubiera) per il gruppo Centro Destra per l’Unione.

Questa la composizione del nuovo Consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia: Maichol Amato, Eliano Battistini e Alice Fedolfi per il Comune di Baiso; Matteo Balestrazzi, Giancarlo Bolondi, Paola Cilloni, Paolo Debbi e Luciano Ferrari (Casalgrande); Martina Corradini, Luca Fornari, Giovanni Mammi e Fabio Ruini (Castellarano); Nora Boccolini, Gianni Gravina, Salvatore Raele e Nicolò Vernia (Rubiera); Riccardo De Lellis, Andrea Gilioli, Sandra Montanari, Giuseppe Pagliani e Antonello Salsi (Scandiano); Stefano Massimiliano Consolini, Greta Fontana e Alberto Germini (Viano).