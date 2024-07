Gruppo di scout milanesi perde il sentiero sulle colline modenesi. Rintracciato e raggiunto dai soccorsi

Un gruppo di giovani scout provenienti da Milano la scorsa notte si è avventurato sulle colline modenesi con un percorso designato. Il gruppo, composto da due squadre, dopo alcune ore di cammino ha perso il sentiero. Nonostante un contatto telefonico avesse sincerato sulle buone condizioni dei ragazzi, sono stati attivati i soccorsi per rintracciare i boy-scout e far ritrovare loro il corretto cammino.

In campo i Carabinieri di Guiglia e la squadra dei vigili del fuoco di Vignola, coadiuvata dall’elicottero Drago del Reparto Volo di Bologna che questa mattina verso le 8 ha individuato i ragazzi in prossimità di un crinale in località Monteombraro. Gli stessi sono poi stati raggiunti dalla squadra di terra.