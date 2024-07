Furto con spaccata al “Punto Snai” di Correggio

Stamane poco dopo le 3.00, i carabinieri di Correggio, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da un istituto di vigilanza privato, sono intervenuti in via Matteotti a Correggio per un furto presso la sala scommesse “Punto Snai”. Ignoti, infatti, sfondata la vetrata si sono introdotti nei locali asportando un cambia monete contenente danaro in corso di quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.