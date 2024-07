Fondazione di Vignola: apre il Bando Volontariato

Giovedì primo agosto, con una dotazione di 25mila euro, apre alle richieste del territorio di riferimento il Bando Volontariato, Filantropia e Beneficenza della Fondazione di Vignola che resterà disponibile per i potenziali beneficiari fino alla fine di ottobre.

Lo strumento erogativo, che si rivolge al tema del volontariato nelle sue diverse forme, segue l’altra opportunità per il territorio, il Bando Educazione, Istruzione e Formazione, che nel 2024 ha già assegnato oltre 70mila euro alle scuole per progetti e percorsi educativi.

Le richieste di contributo per il Bando Volontariato saranno valutate in base alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione, alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all’adeguatezza della soluzione proposta. Altri criteri presi in esame saranno la sostenibilità economica, i profili innovativi dell’iniziativa e le caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe.

Sarà data priorità ai progetti innovativi in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse e a quelli capaci di perseguire l’azione attraverso la generazione diretta di risorse, l’attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell’iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati. Priorità anche alle progettualità in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento) sia provenienti da altri soggetti finanziatori, sia da autofinanziamento.

La modulistica relativa al Bando Volontariato, Filantropia e Beneficenza è già online sul sito di Fondazione di Vignola.