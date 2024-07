Entro l’anno in centro a Modena un nuovo deposito protetto per bici

Nel cuore del centro storico di Modena, in via Carteria 42, in un immobile già di proprietà dell’amministrazione comunale, aprirà un nuovo deposito protetto per biciclette entro fine 2024.

I lavori, per un costo di circa 65mila euro più Iva, sono stati aggiudicati all’impresa Elo srl di Fiorano Modenese, e inizieranno nella seconda metà di agosto.

“Il nuovo deposito – spiega l’assessore alla Mobilità, Giulio Guerzoni – risponde all’esigenza dei tanti cittadini che vengono in centro in bicicletta, offrendo loro la possibilità di lasciarla in un luogo sicuro, a pochi passi da Piazza Grande. Diamo così seguito a un impegno preso già nella scorsa consiliatura con il Consiglio comunale che aveva sollecitato la Giunta in tal senso”.

Conclusi i lavori, potrà ospitare 65 biciclette.

L’intervento in avvio prevede tra l’altro il ripristino dell’intonaco su pareti e soffitto, con la predisposizione di un impianto deumidificante; l’installazione di un cancello in ferro battuto con serratura a cilindro monofacciale, dotato di maniglione antipanico interno; la realizzazione di rampe per agevolare l’accesso alle biciclette e per ridurre le barriere architettoniche; un nuovo impianto elettrico (crepuscolare e con sensori di presenza) con anche una telecamera di videosorveglianza e infine la posa di portabiciclette come quelli già realizzati in Stazione, sia a Porta Nord che in piazza Dante.

Il nuovo deposito protetto si aggiunge a quelli esistenti, installati presso la Stazione ferroviaria (Porta Nord, piazza Dante, via dell’Abate), in Autostazione, alla Stazione piccola, al Novi Sad e alla fermata Policlinico del treno Modena-Sassuolo, che già ora consentono il ricovero protetto di circa 400 biciclette.

Al servizio gratuito, utilizzabile a ogni ora tutti i giorni dell’anno, è possibile accedere con il versamento di una cauzione iniziale di 20 euro e il rilascio di una chiave meccanica, che consente di usufruire di tutte le strutture presenti sul territorio, inclusa al termine dei lavori la nuova di via Carteria 42.