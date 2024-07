Drumpet chiude a Scandiano l’edizione di Mundus 2024

In chiusura di rassegna, il 1° agosto a Scandiano, va in scena Drumpet: la tromba di Fabrizio Bosso e la batteria di Lorenzo Tucci, unite al contrabbasso di Daniele Sorrentino, passeranno in rassegna brani originali, tradizione jazz, improvvisazione, R&B con la tecnica impeccabile che contraddistingue questi grandi artisti.

Drumpet nasce dal lungo sodalizio artistico e personale tra il trombettista Fabrizio Bosso e il batterista Lorenzo Tucci che, in 25 anni, hanno condiviso numerosi progetti di successo, come High Five Quintet e Latin Mood Sextet, esibendosi in ogni parte del mondo.

Con l’album in duo (Drumpet – Jando Music) pubblicato nel 2014, i due artisti hanno sperimentato un mix di sonorità inedite ed accattivanti che, nel corso del tempo, si sono evolute trovando, grazie al coinvolgimento del contrabbassista Daniele Sorrentino, un supporto armo-melodico imprescindibile per una formazione senza piano. I temi affrontati in Drumpet, oltre ai brani originali, vanno dalla tradizione jazz all’improvvisazione totale, da ambientazioni filmografiche all’R&B e a sbalzi repentini più romantici, con un affiatamento maturato nel tempo che Tucci e Bosso, insieme a Sorrentino, trasmettono dalla prima all’ultima nota. Bosso, con la sua tecnica impeccabile, sviscera ora sonorità cristalline ora profonde e calde, facendo un sapiente uso anche dell’elettronica. Tucci sceglie sonorità gravi e allo stesso tempo asciutte, i suoi ritmi sono tribali, serrati quanto delicati. Sorrentino, con talento e intelligenza, crea le trame necessarie dove i due si muovono assolutamente a proprio agio.

Informazioni di biglietteria

Ingresso unico €12,00

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com, presso le biglietterie in ogni comune e in loco la sera dello spettacolo.

