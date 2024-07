Dal 10 agosto una serie di incontri liberi e gratuiti alla Biblioteca Crovi, per i ragazzi dai 14 ai 35 anni

Si intitola “Agosto in scatola” l’iniziativa proposta dalla Biblioteca Crovi di Castelnovo Monti nell’ambito dei progetti Officina delle Idee, che vedrà la collaborazione con l’associazione Gilda dei Bardi. Un’iniziativa rivolta ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 35 anni, e dedicata in particolare ai giochi da tavolo. Gli esperti della Gilda dei Bardi accompagneranno infatti i partecipanti alla scoperta di questi passatempo che sviluppano la memoria, l’intelligenza, la creatività, e prima di tutto rappresentano un grandissimo divertimento!

Gli incontri si terranno alla Biblioteca Crovi, tutti a ingresso libero e gratuito, il 10 agosto dalle 15 alle 18, il 24 agosto e il 31 agosto con gli stessi orari.

I progetti dell’Officina delle Idee sono frutto di una co-progettazione di azioni per i giovani, costruiti in rete con diversi partner del territorio. Verranno proposte una serie di attività che riguarderanno la Biblioteca Crovi, con particolare attenzione al target 14-35 anni. Il tutto nasce infatti dal bando Giovani in biblioteca, promosso dal Ministero delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile per favorire la ripresa della socialità di ragazze e ragazzi. Proposte e occasioni grazie alle quali i giovani potranno condividere idee, percorsi culturali, occasioni ricreative e di incontro.