Al via i lavori nello storico Canale di Medicina

In questi giorni sono partiti nel Comune di Medicina i lavori della Bonifica Renana nel tratto urbano del canale.

Si tratta di interventi mirati a rimuovere fanghi e sedimenti che si sono accumulati nel percorso sotterraneo tombinato dello storico Canale di Medicina, soprattutto durante gli eventi alluvionali di maggio 2023.

Il tratto interessato dagli interventi è quello tra il lavatoio di Via dell’Osservanza fino al Mulino Gordini in via Fava. Il finanziamento di 700 mila euro per questo intervento urgente è stato assegnate al Consorzio dalla struttura commissariale dell’Unità di missione post alluvione.

L’obiettivo principale è il ripristino della piena capacità idraulica di scolo del canale che risulta parzialmente ostruito da deposito di materiali. Questo costituisce un rischio per le aree edificate circostanti.

Il cantiere rimuoverà totalmente i sedimenti accumulati nell’alveo coperto del canale. Contestualmente ai lavori si effettuerà il rilievo puntuale sia del manufatto di tombamento sia sui tratti a cielo aperto del canale, al fine di rilevare eventuali criticità strutturali o di altra natura che possano comprometterne la funzionalità idraulica e irrigua.

La Bonifica Renana, che ha competenze sul canale come gestore per conto della Regione Emilia-Romagna, ha completato gli studi preventivi e il progetto. Le operazioni, salvo imprevisti, saranno concluse in 30 giorni lavorativi.

«A seguito dell’alluvione dello scorso anno si sono rese ancora più evidenti alcune criticità che riguardano il tratto tombato urbano del Canale di Medicina. Questo primo intervento di Bonifica Renana è certamente importante per ripristinare la piena funzionalità idraulica. Stiamo lavorando, con tutti gli Enti competenti, perché ulteriori interventi possano essere previsti per migliorare altri aspetti del canale» – dichiara il Sindaco di Medicina Matteo Montanari.