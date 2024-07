Polizia Locale di Formigine al lavoro per contrastare gli abbandoni di rifiuti

Anche durante la stagione estiva, l’Amministrazione comunale di Formigine rinnova il proprio impegno nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti e invita tutti i cittadini a continuare a collaborare segnalando comportamenti sospetti.

Infatti, nonostante il lavoro di informazione e sensibilizazione sul corretto conferimento dei rifiuti, persistono episodi di abbandoni sui quali la Polizia Locale, in collaborazione con gli Ispettori Ambientali di Hera e con il prezioso ed instancabile contributo delle GEV, sta ponendo particolare attenzione.

In questo mese di luglio, sono state condotte diverse operazioni in alcune strade di scorrimento di Formigine, che hanno portato alla segnalazione di comportamenti penalmente rilevanti alla Procura della Repubblica.

In particolare, le segnalazioni da parte dei cittadini e delle associazioni di volontariato attive nella tutela dell’ambiente hanno giocato un ruolo cruciale, in quanto hanno permesso alla Polizia Locale di installare telecamere mobili in punti strategici per monitorare l’abbandono dei rifiuti.

I filmati, nonostante la presenza di cartelli informativi, hanno confermato quanto denunciato: privati cittadini e dipendenti di imprese hanno abbandonato sacchi e oggetti sfusi, spesso in quantità considerevoli.

È fondamentale ricordare che l’abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico ha rilevanza penale, sia quando riguardi abbandoni da parte di ditte che quando si tratti di rifiuti domestici. I responsabili sono stati identificati e denunciati penalmente, con gli atti trasmessi all’Autorità Giudiziaria, inoltre è stata informata ARPAE, che può comminare sanzioni immediate di 2.500 euro, oltre a prescrivere eventuali misure specifiche per lo smaltimento dei rifiuti a carico del responsabile.

L’attenzione verso questo tipo di comportamento, che provoca danni all’ambiente e può essere sentinella anche di altre attività illecite, sarà mantenuta sempre molto alta.