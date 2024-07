Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di questa sera martedì 30 alle 5:00 di mercoledì 31 luglio, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Terre di Canossa Campegine o di Fidenza sulla stessa A1 o la stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia.