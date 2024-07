Il Maresciallo Maggiore Gianluca Ferretti è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Castelnuovo Rangone

Passa al Maresciallo Maggiore Gianluca Ferretti il comando della Stazione Carabinieri di Castelnuovo Rangone. Ferretti si è arruolato nell’Arma nel 1999, è originario della provincia di Perugia e ha 47 anni.

Laureato in Operatore della Sicurezza e Controllo sociale, dopo il periodo formativo alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, nel marzo del 2000 ha iniziato il servizio come addetto dapprima alla Stazione Carabinieri di Marsciano (PG), per poi proseguire negli omologhi Comandi di Laterina (AR) e Arezzo.

Dopo la frequenza del biennio della Scuola Allievi Marescialli, è approdato nel modenese nel 2005 alla Stazione CC di Montefiorino; dopo sei anni di servizio a Montefiorino, ha assunto nel 2011 e per oltre tredici anni il Comando della caserma di Savignano sul Panaro.