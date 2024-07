Da lunedì 5 agosto orario estivo per il CIP dell’Ospedale di Sassuolo

A partire da lunedì 5 agosto e fino a venerdì 23 agosto il CIP sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14.30. Il sabato, invece, lo sportello aprirà alle ore 7.30 e chiuderà alle 13.

In orari differenti, i pazienti possono comunque effettuare il pagamento alla Cassa automatica posta a sinistra dell’ingresso accanto al bancomat, per le prestazioni erogate con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre per quelle in regime di Libera Professione, il pagamento è possibile presso la cassa NEXI, a lato della scala di ingresso in ospedale, o in alternativa con ‘PAGOPA’ on-line. I pazienti che accedono tramite assicurazioni, riceveranno informazioni dall’Ufficio Libera Professione. Invariato il servizio di prenotazione telefonica.

