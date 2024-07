Castelfranco, nel Consiglio comunale del 27 luglio è stata approvata una variazione di Bilancio

Nel Consiglio comunale di sabato 27 luglio Castelfranco Emilia è stata approvata una importante variazione di bilancio grazie alla quale saranno destinate ingenti risorse (circa 2,7 milioni di euro tra Avanzo di Amministrazione e oneri di urbanizzazione in parte ridestinati ad investimenti) a spese di investimento tra cui 1 milione di euro da destinare a manutenzione straordinaria strade e 1,4 milioni al finanziamento nuova gara Scuole Deledda e conseguente adeguamento prezzi.

Oltre a questi interventi, grazie alla variazione di parte corrente, con l’impegno di 21 mila euro, sarà possibile avviare il progetto sperimentale con il quale sarà istituita la figura degli “street tutor”, un supporto in grado di affiancare la Polizia Locale nel presidio del centro storico e di altri luoghi sensibili della nostra città per garantire maggior sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici da agosto a settembre.

A questi importi si aggiungono una serie di stanziamenti dedicati alle attività culturali e al mondo del volontariato, con contributi per le associazioni e per attività legate alla promozione del territorio.

Questi importanti investimenti sono stati possibili, oltre che grazie ad un importante avanzo di bilancio, anche grazie ad una buonissima azione di recupero di evasione ICI e TARI con più di 400 mila euro che sono entrati nelle casse comunali.

“Questo è il primo provvedimento di bilancio rilevante in questa nuova consiliatura e, come annunciato più volte in campagna elettorale, abbiamo messo al centro della nostra azione amministrativa la cura e la manutenzione del territorio. Come promesso, abbiamo destinato un milione di euro derivante dall’avanzo di bilancio del 2023 alla manutenzione stradale e saranno programmati nel più breve tempo possibile una serie di interventi che riguarderanno i tratti di strada del territorio che presentano più problemi, soprattutto nelle frazioni della nostra città. Voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti gli uffici del nostro comune perché grazie all’importante lavoro svolto nei mesi scorsi abbiamo recuperato importanti risorse da destinare ad attività fondamentali per la nostra comunità come quelle legate al mondo della cultura, agli eventi e alla promozione del territorio- ha commentato il Sindaco Giovanni Gargano.

“E’ una variazione di bilancio attraverso cui rafforziamo l’impegno dell’amministrazione in settori chiave per la nostra comunità, a partire dalla scuola e dal supporto alle fasce più fragili. Si completa la riqualificazione degli spazi delle scuole Marconi con lo stanziamento necessario all’installazione di una nuova rampa per ragazze e ragazzi con disabilità e si prevede un importante impegno di spesa per far ripartire un fondamentale cantiere per il nostro territorio, quello della Scuola di Gaggio. – ha aggiunto l’Assessore al Bilancio Ugo Piacquadio.