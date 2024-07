Castelfranco, aggiornamento ristrutturazione della Casa della comunità

Si è concluso in questi giorni un importante step nei lavori di ristrutturazione della Casa della comunità di Castelfranco Emilia: è stato completamente riaperto il corridoio centrale, quindi l’ingresso principale (da piazzale Deledda) diventa nuovamente la porta per accedere ai servizi della Casa della comunità. L’Ausl si scusa con i cittadini per i disagi causati in questi mesi di lavori e ricorda che la ristrutturazione, come già si può vedere attraversando il corridoio centrale, porterà ad avere spazi più moderni e accoglienti.

I lavori nel corridoio centrale sono iniziati nel marzo scorso e questo ha comportato la divisione dell’edificio in due blocchi con accessi diversi: i lavori sono terminati nei tempi previsti e già venerdì scorso diverse persone hanno potuto attraversare il nuovo corridoio. L’Ausl ringrazia le associazioni di volontariato ( C.I.D , Auser ed Amici del Cuore ) che hanno collaborato nel dare informazioni ed indicazioni ai cittadini in questa fase di transizione.

E’ inoltre concluso il cantiere nell’ala dell’edificio che ospiterà il nuovo Consultorio e la Pediatria di Comunità : terminata la fase di collaudi, i nuovi spazi (a cui si accederà sempre dall’ingresso principale) saranno aperti al pubblico in autunno.

Ricordiamo che i lavori di ristrutturazione della Casa della comunità termineranno completamente nel 2025 e sono finanziati in parte con fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e in parte con fondi statali, regionali e aziendali per un totale di 6,6 milioni di euro.

Tra gli interventi principali, oltre a quelli già citati, ricordiamo il nuovo reparto di radiologia che sarà dotato di spazi accoglienti e attrezzature tecnologiche innovative.