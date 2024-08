Approvata nel corso del Consiglio Comunale sassolese di ieri la variazione dell’assestamento di bilancio

42.768 € per l’attivazione di una nuova sezione nido – 20 posti – presso la scuola materna Rodari, 55.000 € per la manutenzione straordinaria di Casa Serena, 65.000 € per Casa Fantini, 81.961€ per la Polizia Locale.

Sono questi alcuni dei numeri della variazione di assestamento generale del Bilancio di Previsione 2024 – 2026, approvati nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera.

“Una variazione – commenta il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – che arriva a meno di due mesi dal mio insediamento, a poco più di venti giorni dalla composizione della Giunta: continuità con opere, attività, iniziative che abbiamo ereditato, questa è quindi la filosofia di quanto approvato ieri sera; con alcune importanti novità che abbiamo voluto inserire nonostante i vincoli stretti di una disponibilità economica che non c’è.

Nel Bilancio ci siamo trovati importanti eredità, di cui naturalmente ci facciamo carico, come ad esempio il peso degli interessi Sgp che non sono stati gestiti in maniera efficace ed oggi colpiscono in maniera pesante il bilancio, nella misura di 785.000 €: una cifra che da sola coprirebbe le spese per tutti i posti nido mancanti e forse anche l’azzeramento delle rette. Durante il Consiglio Comunale di lunedì sera la minoranza ha liberamente scelto di votare contro a un bilancio che nei fatti è nel solco delle loro scelte arrivando sostanzialmente a votare contro l’attivazione di una nuova sezione di nido, esigenza che la città chiede a gran voce.

Inoltre si è battuta contro atti dovuti da parte dell’Amministrazione come la restituzione di oneri di urbanizzazione – dovuti per legge – la cui dilazione comporta ovviamente ulteriori interessi che sarebbero andati a impattare negativamente sul nostro bilancio. Una opposizione che getta la maschera: non c’è volontà di collaborare, ma ha già in funzione la macchina del fango. Nascondendo che si tratta di un atto dovuto e dimenticando di aver usufruito durante il loro mandato di oltre 900.000 € per quegli oneri che, dal momento che l’intervento edilizio è inferiore rispetto al preventivato, vanno oggi restituiti.

Si tratta di un bilancio – conclude il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – che impegna risorse ad importanti obiettivi della nostra Amministrazione, come 20 posti in più al nido, la manutenzione di Casa Serena, Casa Fantini, ma anche politiche per la famiglia: educazione, attività estive inclusive di una proposta rivolta a ragazzi con disabilità che ne hanno fatto richiesta, attività ricreative per l’infanzia”.