Al via il 19 agosto la XX edizione di Poesia Festival

Poesia Festival ‘24 prende il via lunedì 19 agosto e proseguirà fino a domenica 13 ottobre con il consueto appuntamento estivo e autunnale che ospita nel territorio modenese il meglio della poesia contemporanea e non solo.

Numerosi gli eventi in programma da agosto a ottobre, disseminati nei territori di undici comuni del modenese, che vedranno la poesia, la parola e la musica ancora una volta protagoniste della rassegna giunta ormai alla sua ventesima edizione.

Le proposte di Poesia Festival oscillano come consuetudine tra il presente e il passato: ospiti della rassegna saranno infatti autori contemporanei di importante rilievo nazionale e internazionale in dialogo con i grandi nomi della poesia di tutti i tempi.

Di poesia e oltre si discorrerà nel corso della manifestazione: un ruolo di primo piano avrà la parola colta nelle contaminazioni con musica e teatro, a comporre un ampio ventaglio di espressioni poetiche.

La manifestazione si apre lunedì 19 agosto ai Giardini Ducali Estensi di Modena alle ore 21:00, con un appuntamento dedicato al poeta e drammaturgo spagnolo Federico García Lorca, voce tra le più originali e moderne del Novecento, che sarà ricordata dalla narrazione di Roberto Alperoli e dalle letture di Claudio Calafiore. La serata sarà accompagnata dalle danze e dagli interventi musicali di Chiara Guerra (ballo, palmas), Corrado Ponchiroli (voce, ballo, palmas), Andrea Candeli (chitarra).

Nel nome di Marco: anche quest’anno torna il consueto appuntamento in ricordo di Marco Santagata, massimo esperto di Dante e di Petrarca, grande amico del Poesia Festival. Per celebrare la figura del grande scrittore originario di Zocca, martedì 20 agosto presso la suggestiva ambientazione del Sasso di Sant’Andrea, alle ore 19:00 Roberto Alperoli e Alberto Bertoni guideranno una riflessione a partire dal romanzo “Come donna innamorata” di Santagata, letto da Claudio Calafiore. Interventi musicali di Federico Biolchini (clarinetto).

Mercoledì 23 agosto, alle ore 21:00 presso il Teatro Il Blasco di Zocca, una serata dedicata alle poesie d’amore: una selezione delle più celebri “poesie da amare” della storia della letteratura verrà letta e raccontata da Amanda Sandrelli, con interventi musicali di Andrea Candeli (chitarra) e Stefano Maffizzoni (flauto).

Quando la poesia si fa donna: sabato 24 agosto, nella Piazza dei Contrari di Vignola alle ore 21:00, Elena Grazioli condurrà una serata tutta al femminile intitolata Speriamo che sia femmina (II edizione). Maria Luisa Vezzali, Azzurra D’Agostino, Rosanna Frattaruolo, Carla Ghisani, Diletta D’Angelo e Isabella Panfido, sei tra le più influenti poetesse del panorama italiano contemporaneo, leggeranno i loro testi accompagnate dalla musica di Barbara Martinetto (flauto), Milena Punzi Anfossi (violoncello) e Clara Dutto (pianoforte).

Domenica 25 agosto alle ore 17:00 il Castello di Guiglia si anima con le profonde e suggestive poesie di Wislawa Szymborska, celebre poetessa polacca vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 1996. Roberto Galaverni introdurrà la vita e le opere di una delle più complesse e sfaccettate poetesse del Novecento, attraverso le letture di Diana Manea e gli interventi musicali di Maria Serena Salvemini-Molly (violino), Daniela Carabellesi (violino) e Pietro Laera (pianoforte). In apertura, la presentazione del vincitore del premio “Zocca Giovani – Marco Santagata”, giunto alla XVIII edizione.

Gli appuntamenti estivi continuano venerdì 30 agosto con un omaggio alla poesia del celebre Jorge Luis Borges e alla musica di Astor Piazzolla: alle ore 21:00 in Piazza Montecuccoli a Pavullo, Roberto Alperoli introduce la serata dedicata ai due più celebri artisti della storia argentina, letti e raccontati dalla voce di Celeste Gugliandolo, con gli interventi musicali di Alberto Fantino (bajan), Angelo Vinai (clarinetto), Maurizio Baudino (chitarra).

Domenica 8 settembre alle ore 17:30 il borgo di Lavacchio (Pavullo) ospiterà il Concerto Poetico di due giovani artisti modenesi: spettacolo inedito e originale, in cui le parole del poeta Federico Carrera si mescolano alle note del cantautore Diego Soli (chitarra e voce) in una spirale di “disperati simpatici versi”.

Sabato 14 settembre due appuntamenti a Spilamberto, nell’ex chiesa di Santa Maria Degli Angeli: alle ore 16:30 Stefano Massari, poeta e videomaker, legge le sue poesie e dialoga con Alberto Bertoni, a seguire il finalista del Premio Strega Poesia 2023 Stefano Simoncelli legge le sue poesie in dialogo con Roberto Alperoli. Alle ore 18:00 Roberto Galaverni racconta la genesi e la storia di La verità, vi prego, sull’amore, celebre raccolta di dieci poesie di W.H. Auden, uno dei maggiori autori di lingua inglese del Novecento, per la prima volta trattato a Poesia Festival. Letture di Andrea Ferrari e interventi musicali di Marco Baroni (chitarra e voce).

Sempre così. Canzoni, parole e immagini per Patrizia Cavalli. Sabato 14 settembre, presso la Rocca Rangoni di Spilamberto alle ore 21:00, la raffinata cantante e polistrumentista Chiara Civello racconta con musica, immagini e parole lo stretto sodalizio artistico e affettivo con Patrizia Cavalli, celebre scrittrice e poetessa scomparsa due anni fa.

Domenica 15 settembre presso il Parco della Biblioteca Sepulveda di Castelnuovo alle ore 16:30 il reading poetico di due delle più note e influenti poetesse nella sfera italiana contemporanea, Beatrice Zerbini e Vivian Lamarque (vincitrice del Premio Strega Poesia 2023). Introduce Elisa Nanini.

Segue alle ore 21:00 presso la Piazza Centrale di Castelnuovo una serata dedicata a due leggende della musica folk rock irlandese, entrambi immersi in una profonda dimensione letteraria: Shane Mac Gowan, leader dello storico gruppo The Pogues, e Sidney O’Connor, cantautrice tormentata, controversa e provocatoria. Un cast di musicisti nazionali e internazionali interpreterà le canzoni più significative dei due artisti irlandesi che hanno lasciato un segno nella storia della musica mondiale. Letture di Andrea Santonastaso.

Villa Cialdini della Famiglia Chiarli a Castelvetro di Modena ospiterà martedì 17 settembre alle ore 21:00 l’appuntamento dedicato al titolo poetico più noto del Novecento, “Ossi di seppia” di Eugenio Montale, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1975. Alberto Bertoni racconterà la vita e la poetica del celeberrimo scrittore genovese, accompagnato dalle letture di Diana Manea e dagli interventi musicali di Paola Matarrese (soprano) e Enrico Bernardi (pianoforte).

Serata d’onore mercoledì 18 settembre con il pluripremiato scrittore e poeta Giancarlo Pontiggia, il quale terrà una lezione magistrale al Teatro Fabbri di Vignola alle 21:00. A seguire, concerto di Eugenio Finardi, cantautore e polistrumentista acclamato, intervistato dal giornalista e scrittore Leo Turrini.

So long, Leonard: giovedì 19 settembre, nel Parco di Villa Boschetti (tensostruttura) a San Cesario sul Panaro alle 21:00, il poeta e cantautore canadese Leonard Cohen verrà raccontato a otto anni dalla morte attraverso la musica di una band d’eccezione, nata appositamente per omaggiare “il signore dell’anima”, con straordinari artisti provenienti da tutto il mondo: Rafael Bernardo Gayol (batterista di Leonard Cohen), Tim Grimm (cantautore e attore dall’Indiana), Sergio Webb (chitarrista del Tennessee), Alex Gariazzo (voce e chitarre), Michele Guaglio (basso), Riccardo Maccabruni (pianoforte e fisarmonica), Andrea Parodi (storytelling). Letture di Andrea Santonastaso.

Un pomeriggio all’insegna della poesia quello di venerdì 20 settembre a Spilamberto. Dalle ore 18:00 infatti l’ex chiesa di Santa Maria degli Angeli ospita tre importanti personalità poetiche del panorama contemporaneo italiano: Cettina Caliò legge le sue poesie e dialoga con Alberto Bertoni, Loretto Rafanelli legge le sue poesie e dialoga con Marco Bini, Umberto Piersanti legge le sue poesie e dialoga con Roberto Galaverni. Interventi musicali di Valentina Marrocolo (flauto) e Alice Cappelletti (flauto).

Sempre venerdì 20 settembre ma al Teatro La Venere di Savignano sul Panaro alle ore 21:00 una rilettura della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nel centenario della sua morte. Paolo Bosisio, attore e registra teatrale di fama nazionale, racconta in prima persona la vita del celebre compositore lucchese, accompagnato da Rebecca Brusamonti (soprano), Valentina Garavaglia (soprano), Young Ju Kim (soprano), Xinrui Liu (tenore), Giulia Felisatti (voce bianca) e Angiolina Sensale (pianoforte).

La Spoon River di Alberto Bellocchio. Sabato 21 settembre nel parco della Biblioteca Sepulveda di Castelnuovo alle ore 16:30, Alberto Bellocchio, attore, scrittore e poeta di grande prestigio, dialoga con Federico Carrera intorno alle persone del suo passato e alle numerose opere letterarie a loro dedicate nel corso di lunghi anni di carriera. A seguire, Poesia, inconscio e psicoanalisi con Lella Ravasi Bellocchio, una delle più note psicanaliste junghiane italiane e autrice di numerosi saggi. Dialoga con lei Roberto Alperoli. Letture di Donatella Allegro.

Sabato 21 settembre al Teatro di Kia di Marano s/P alle ore 21:00 il noto attore Cesare Bocci racconta Paul McCartney e i Beatles, in un viaggio tra le leggende e i misteri che caratterizzano il gruppo musicale più importante e influente di tutto il XX secolo. Interventi musicali di Rocco De Bernardis (clarinetto) e Leo Binetti (pianoforte). Introduce la serata Stefano Solignani.

Domenica 22 settembre a Vignola dalle ore 16:00 intitolazione del Parco della Poesia. Nello spazio verde tra la biblioteca Auris e Villa Trenti si ritrovano più di quaranta dei poeti più noti della scena modenese, per abbracciare con la parola poetica un luogo di grande bellezza e valore culturale. Con la partecipazione dei vincitori del premio Giovane Poeta a Castelvetro e gli interventi musicali dell’orchestra della scuola media a indirizzo musicale L.A. Muratori di Vignola. Aprono la serata i saluti di Mauro Felicori (Assessore alla Cultura Regione Emilia-Romagna), Carmen Vandelli (Presidente Fondazione di Vignola), Matteo Tiezzi (Presidente Fondazione di Modena), Emilia Muratori (Sindaco Comune di Vignola), seguiti dagli interventi di Roberto Alperoli, Erika Beneventi, Alberto Bertoni, Andrea Candeli, Roberto Galaverni (Comitato Scientifico di Poesia Festival). Infine, brindisi alla poesia con il Lambrusco Chiarli.

L’Età dell’ansia di W. H. Auden: come quattro perfetti sconosciuti si incontrano in un bar di New York e condividono le proprie vite, le proprie ansie, i propri universi simbolici. A Villa Nicolai, nel Borgo Antico di Savignano sul Panaro, alle ore 19:00 di lunedì 23 settembre, narrazione di Alberto Bertoni, letture di Simone Francia e interventi musicali di Francesco Tizianel (chitarra a 7 corde). Precederà la serata un aperitivo poetico a cura di Cantina Bergonzini.

Sabato 28 settembre al Castello Levizzano di Castelvetro alle ore 17:00, Michele Smargiassi racconta Un paese immaginato. Cesare Zavattini e Paul Strand a Luzzara, il capolavoro della «letteratura per immagini», nato dall’incontro tra il grande fotografo, il grande scrittore e una piccola cittadina reggiana, che ancora oggi mantiene il suo fascino. Alle ore 18:30 Ode al vino, spettacolo dalle atmosfere poetiche eno-musicali con le letture poetiche dell’attore Luca Tironzelli e gli interventi musicali di Paolo Castellani (violino) e Francesco Di Giandomenico (chitarra).

Sabato 5 ottobre nella Sala del Leccio del Complesso San Paolo di Modena alle ore 16:30 Milo De Angelis, pluripremiato poeta già ospite di Poesia Festival, presenta “I Fiori del Male” di Charles Baudelaire da lui tradotto (Mondadori, 2024), con le letture di Viviana Nicodemo. Introduce il pomeriggio poetico Roberto Galaverni. A seguire, Stefano Dal Bianco, poeta, critico, docente universitario e finalista del Premio Strega Poesia 2024 legge le sue poesie, in dialogo con Federico Carrera.

Il Complesso di San Paolo (Sala del Leccio) in via Selmi 63 a Modena torna protagonista domenica 6 ottobre con un triplice appuntamento poetico: a partire dalle ore 16:30 Roberta Ioli legge le sue poesie e dialoga con Elisa Nanini, Massimo Morasso legge le sue poesie e dialoga con Marco Bini, Daniele Mencarelli legge le sue poesie e dialoga con Roberto Galaverni.

Sabato 12 ottobre ancora nella Sala del Leccio del Complesso San Paolo di Modena alle ore 16:30 la poetessa Gilda Policastro, già ospite di Poesia Festival, legge le sue poesie e parla di Elio Pagliarani, uno fra i massimi poeti del Novecento italiano. A seguire, Giuseppe Frasca legge le sue poesie e parla di Samuel Beckett, celeberrimo autore irlandese di cui ha curatore e tradotto l’edizione Meridiani. Presenta Alberto Bertoni.

Domenica 13 ottobre, sempre alla Sala del Leccio nel Complesso San Paolo di Modena, dalle ore 16:30 si succederanno i poeti Roberto Cescon, Laura Di Corcia e Martin Rueff, uno dei massimi intellettuali internazionali, per la prima volta a Poesia Festival. Leggeranno le loro poesie e dialogheranno rispettivamente con Guido Mattia Gallerani, Elena Grazioli e Alberto Bertoni.

Poesia Festival terminerà domenica 13 ottobre a Vignola, presso il Teatro Fabbri, esplorando l’ultimo capolavoro di una delle più importanti poetesse italiane contemporanee, Mariangela Gualtieri. Il suo ultimo libro, “Ruvido Umano”, modula tra le durezze e le dolcezze, gli incanti e i disincanti, la fine e la continuità della vita, invitando all’attenzione e all’ascolto del visibile e dell’invisibile. Un rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri con la guida di Cesare Ronconi, a concludere la XX edizione di Poesia Festival.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, www.poesiafestival.it