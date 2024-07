Tennis, Memorial Rossini – Trofeo BPER: tutti i vincitori 2024

Si è chiusa sabato 27 luglio l’edizione 2024 del Torneo Internazionale di tennis inserito nel circuito Tennis Europe Junior Tour under 14 maschile e femminile e intitolato al past – presidente dello Sporting Club Sassuolo, Angelo “Gianni” Rossini. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 120 giocatori da tutto il mondo, che si sono sfidati in singolo e doppio, maschile e femminile, e in particolare il team canadese e USA sono tra quelli giunti da più lontano fino alla città di Sassuolo. L’obiettivo dello Sporting Club Sassuolo con questo evento, tra i più importanti nel panorama tennistico italiano a livello giovanile, è quello di dar spazio ai giovani atleti che possano trovare un trampolino di lancio per il loro futuro e scalare le classifiche internazionali.

Sul gradino più alto del podio in singolare sono saliti rispettivamente due italiani, Mattia Autorino e Isabella Johri. La finale maschile è stata “a senso unico”: Mattia, tesserato per l’Accademia Tennis Napoli, ha lasciato un solo game a Mario Sfriso del TC Siracusa, che è giunto fino a questo match partendo dal tabellone di qualificazione. Più combattuta quella femminile dove Isabella, che si allena presso l’Accademia Horizone di Vicenza, ha dovuto vedersela con l’ucraina Mariia Protsenko, ed ha avuto la meglio per 6/4 6/4 dopo 2 ore di match.

Nel tabellone di doppio conquistano il trofeo 2024 gli emiliano – romagnoli Sebastiano Mantovani e Riccardo Pretolani sulla coppia romana Luca Bagnuoli – Diego Masera, mentre tra le ragazze vittoria per le russe Sansokina – Kokonenko che hanno strappato un netto 6/1 6/1 alla testa di serie numero 1 del tabellone, Gaia Donati e Francesca Fuzio.

Il Direttore del torneo Alessio Bazzani e tutto lo staff dello Sporting Club Sassuolo ringraziano gli sponsor che hanno sostenuto questo importante manifestazione internazionale giovanile e i giocatori che con i loro allenatori e genitori hanno regalato alla Città di Sassuolo una settimana di altissimo livello tennistico.