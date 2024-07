Stop al lavoro all’aperto in condizioni di caldo estremo: il giudizio positivo sull’ordinanza del Collegio Imprenditori Edili dell’Emilia

Il Collegio Imprenditori Edili dell’Emilia condivide pienamente lo spirito dell’ordinanza regionale entrata in vigore oggi lunedì 29 luglio 2024 in Emilia-Romagna, che impone il divieto di lavorare nei cantieri edili, in agricoltura e nel florovivaismo in condizioni di caldo estremo o anomalo, in determinate fasce orarie. Tale misura, diretta a tutelare la salute e la sicurezza di chi è impegnato in attività fisica intensa sotto esposizione prolungata al sole, rappresenta un importante passo avanti nella protezione del benessere dei lavoratori. Pertanto, l’introduzione di questa normativa risulta fondamentale per garantire condizioni di lavoro sicure durante le ondate di calore che stanno diventando sempre più frequenti.

Il Collegio Imprenditori Edili dell’Emilia sottolinea l’importanza di misure aggiuntive per garantire la continuità delle attività di cantiere, specialmente per quei lavori che non possono essere facilmente rimandati. In tal senso, sarebbe altrettanto rilevante che i singoli Comuni introducessero la possibilità di anticipare l’inizio dei lavori rumorosi nei cantieri anche prima delle 8 di mattina. Durante le prime ore del giorno, le condizioni climatiche risultano infatti più sopportabili, offrendo alle imprese un numero maggiore di ore di lavoro senza compromettere la salute dei lavoratori. Un esempio cruciale è quello della manutenzione degli edifici scolastici, lavori che necessitano di tempistiche precise e che non possono essere procrastinati senza causare disagi significativi alla comunità.

In conclusione, il Collegio Imprenditori Edili dell’Emilia ribadisce il proprio sostegno all’ordinanza regionale e si impegnerà a collaborare con le amministrazioni locali per l’adozione di soluzioni che, dando sempre la priorità alla sicurezza dei lavoratori, consentano alle imprese di svolgere la propria attività.