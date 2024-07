Stazione piccola di Modena: aggiudicata la riqualificazione

Entro ottobre si conclude la progettazione esecutiva della riqualificazione dell’immobile della Stazione piccola di Modena, che diventerà la sede della Fondazione Its Maker, e in novembre potrà essere avviato il cantiere. La conclusione dei lavori, per un valore complessivo di sei milioni e 433 mila euro, è prevista entro il 2026.

Il progetto è finanziato completamente dalla Regione Emilia-Romagna, con i contributi europei del Por-Fesr 2021-2027, nell’ambito dell’Atuss (l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile) e il Comune è individuato come soggetto attuatore.

L’azienda aggiudicataria della gara, si stanno concludendo le verifiche dei requisiti, è il Consorzio stabile Te.Co. spa, con sede a Milano, con le consorziate Coe.Si. spa di Roma per la progettazione esecutiva e la bolognese Cooperativa edile Appennino scarl per l’esecuzione dei lavori.

L’intervento prevede il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ex Fabbricato Viaggiatori presso l’ex Stazione Piccola per l’insediamento della sede istituzionale della fondazione Its Maker, con aule e laboratori tecnologicamente avanzati per l’attività dell’Istituto tecnico superiore di specializzazione post diploma.

Regione, Comune e Ferrovie Emilia-Romagna hanno siglato un accordo che prevede, oltre al recupero dell’edificio, anche la valorizzazione e la rigenerazione dell’intero comparto, situato in un’area di congiunzione strategica tra la zona storica e la zona sud della città.

L’edificio della Stazione risale agli inizi degli anni Trenta del Novecento e la riqualificazione riguarda un’area di quasi 1.700 metri quadri (a piano terra, al primo e al secondo piano) realizzando una dozzina tra aule e laboratori, sette uffici, un’area espositiva di un centinaio di metri quadri accanto all’atrio d’ingresso su piazzale Manzoni. L’area bar e biglietteria viene collocata sul lato sud-ovest, accanto all’edicola. Si interviene anche sul porticato che si sviluppa di fronte ai binari per tutta la lunghezza dell’edificio. Sul lato est, accanto al percorso ciclabile, è previsto il posteggio per le bici.