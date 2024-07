Sassuolo: domani interruzione del servizio idrico in viale Mazzini per importante intervento sulla rete

I tecnici Hera saranno impegnati domani, martedì 30 luglio, in un importante intervento sulla rete idrica di Sassuolo, in viale Mazzini.

I lavori riguarderanno il collegamento ad una nuova rete dell’acquedotto, che consentirà di avere una maggiore portata d’acqua con conseguente diminuzione di disservizi e interventi manutentivi, così da migliorare ulteriormente il servizio.

L’intervento avrà inizio attorno alle 8,30 e dovrebbe terminare alle 17 circa. Sarà necessaria l’interruzione temporanea del servizio alle utenze comprese tra via Repubblica e via Manin. Saranno possibili anche cali di pressione in rete e momentanei intorbidimenti dell’acqua, che non ne comprometteranno la potabilità.

Tutte le utenze interessate dall’interruzione del servizio sono state preavvertite.

In caso di maltempo i lavori saranno rimandati al giorno successivo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 800.713900, gratuito e attivo 24 ore su 24.